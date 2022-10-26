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Российская гандболистка ответила на вопрос об оскорблениях в Европе

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Российская гандболистка словенского «Крима» Дарья Дмитриева рассказала, что ни разу не сталкивалась с оскорблениями после переезда в Европу.
Российская гандболистка ответила на вопрос об оскорблениях в Европе
  • РИА Новости

«Я спокойно хожу по магазинам, болтаю с мамой по телефону, никто не поворачивается и не смотрит. Здесь вообще всё адекватно», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

Напомним, что Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее российская гандболистка рассказала, что ей в Словении не хватает недорогого маникюра.

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