Российская гандболистка ответила на вопрос об оскорблениях в Европе

Российская гандболистка словенского «Крима» Дарья Дмитриева рассказала, что ни разу не сталкивалась с оскорблениями после переезда в Европу.

«Я спокойно хожу по магазинам, болтаю с мамой по телефону, никто не поворачивается и не смотрит. Здесь вообще всё адекватно», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

Напомним, что Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее российская гандболистка рассказала, что ей в Словении не хватает недорогого маникюра.