Российская гандболистка ответила на вопрос об оскорблениях в Европе
- РИА Новости
«Я спокойно хожу по магазинам, болтаю с мамой по телефону, никто не поворачивается и не смотрит. Здесь вообще всё адекватно», — цитирует спортсменку «Чемпионат».
Напомним, что Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Ранее российская гандболистка рассказала, что ей в Словении не хватает недорогого маникюра.