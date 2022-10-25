Российская гандболистка рассказала, что ей в Словении не хватает недорогого маникюра
- РИА Новости
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«Больше всего мне не хватает дешёвого маникюра. Не могу сказать, что в России это дешёвое удовольствие, но сравнивать с ценами в Словении даже и не стоит», — цитирует спортсменку «Чемпионат».
Напомним, что Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
Ранее Евгений Трефилов высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных стартах.