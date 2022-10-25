Российская гандболистка рассказала, что ей в Словении не хватает недорогого маникюра

Российская гандболистка словенского «Крима» Дарья Дмитриева рассказала, чего ей не хватает в Европе.

«Больше всего мне не хватает дешёвого маникюра. Не могу сказать, что в России это дешёвое удовольствие, но сравнивать с ценами в Словении даже и не стоит», — цитирует спортсменку «Чемпионат».

Напомним, что Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отстранить российские и белорусские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Ранее Евгений Трефилов высказался об отстранении российских спортсменов от участия в международных стартах.