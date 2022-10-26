Арбитр Карасёв рассказал, как относится к шуткам про «ручного карася Гинера»

Российский арбитр Сергей Карасёв прокомментировал своё отношение к шутке про «ручного карася Гинера».

«Я человек с юмором, поэтому с юмором и отношусь. Что только про судей не говорят и не пишут! Если людям нравится — пожалуйста», — цитирует Карасёва «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что он человек позитивный и старается абстрагироваться от всего негативного. Он отметил, что по этой причине даже не смотрит телевизор.

Напомним, что арбитр обслуживает матчи чемпионата России с 2008 года.

Ранее ЭСК признала правильным решение Карасёва не назначать пенальти в ворота ЦСКА.