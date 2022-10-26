Адиев допустил продление контракта со сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев рассказал о своих планах по трудоустройству.

«Определенные продвижения по по контракту есть, но пока нет подтвержденной бумаги. Думаю, на сборе будет окончательное решение. Да, мы близки, диалоги есть, но они ещё не скреплены подписью», — приводит слова Адиева «РБ Спорт».

По его словам, 10 ноября национальная команда соберётся на учебно-тренировочный сбор для подготовки к заключительным в 2022 году товарищеским матчам с Узбекистаном и ОАЭ.

Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле. 45-летний российский специалист также работал в карагандинском «Шахтёре», грозненском «Ахмате», «Чайке» из Ростовской области.

Ранее Адиев рассказал о предложениях от клубов РПЛ.