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Главный тренер сборной Казахстана Адиев рассказал о предложениях от клубов РПЛ

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев рассказал о вариантах продолжения карьеры.
Главный тренер сборной Казахстана Адиев рассказал о предложениях от клубов РПЛ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«У нас идут определённые переговоры, но пока ничего однозначно сказать не могу. Ко мне есть интерес у клубов из России. Я выбираю, что будет лучше», — приводит слова тренера «РБ Спорт».

Тренер ответил на вопрос о том, интересуются ли им клубы Российской премьер-лиги.

«Да. «Локомотив»? Я не хотел бы сейчас говорить о каких-то клубах. С одной стороны, мне хотелось бы продолжить работу в сборной Казахстана, но у меня подходит к концу контракт, и я хотел бы выбрать лучшее для своей карьеры», — сказал он.

Нынешний контракт 45-летнего специалиста с Федерацией футбола Казахстана заканчивается в конце 2022 года.

Под руководством Адиева сборная Казахстана вышла в лигу B Лиги наций, а также завоевала путёвку в финальный этап, где поборется за выход на чемпионат Европы 2024 года с победителями других групп лиги С — Грецией, Грузией и Турцией.

Ранее Адиев заявил, что не ждёт скорого возвращения российского спорта в Европу.

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