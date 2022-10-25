Арбитр Федотов считает, что первый гол «Зенита» в ворота «Сочи» следовало отменить

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал работу судей в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с участием «Зенита» и «Сочи».

«На третьей минуте Кукуляк неверно засчитал гол «Зенита». В момент передачи Сергеева головой Кузяев находился за линией офсайда. Мяч полетел в створ, а Далер вступил в единоборство с защитником. Произошёл контакт — это автоматически нарушение», — цитирует Федотова «Чемпионат».

По его словам, главному арбитру встречи Евгению Кукуляку стоило отменить забитый мяч петербургского клуба и зафиксировать офсайд.

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

Петербургский клуб упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. Столичный «Спартак» расположился на второй строчке (29), ЦСКА (26) — на третьей, «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал разгромную победу команды в матче 14-го тура РПЛ с «Сочи».