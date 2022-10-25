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Кечинов: невозможно сравнить «Зенит» с кем-то из Европы

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Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Кечинов высказался об успехах петербургского «Зенита» в сезоне-2022/23.
Кечинов: невозможно сравнить «Зенит» с кем-то из Европы
  • РИА Новости

«Невозможно сравнить «Зенит» с кем-то из Европы. Если бы «Зенит» играл с командами из Европы, то мы могли бы как-то сравнивать. То, что «Зенит» у нас номер один — это 100%, на данный момент неоспоримо», — цитирует Кечинова «Чемпионат».

Он выразил надежду, что «Спартак» не выключится из борьбы за золотые медали чемпионата России сезона-2022/23.

«Зенит» по итогам 14 туров с 36 очками лидирует в РПЛ. «Спартак» с 29 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее Кечинов заявил, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак правильно решил расстаться с нападающим Артёмом Дзюбой.

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