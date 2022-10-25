Daily Mail: «Челси» предложил €65 млн за нападающего «Наполи» Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в «Челси».

Лондонский клуб планирует приобрести Осимхена, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что «Челси» сделал первое предложение в размере €65 млн.

В нынешнем сезоне 23-летний нигериец забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее гол Хаверца принёс «Челси» победу над «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов.