Узнать больше

Daily Mail: «Челси» предложил €65 млн за нападающего «Наполи» Осимхена

Короткая ссылка
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен может продолжить карьеру в «Челси».
Daily Mail: «Челси» предложил €65 млн за нападающего «Наполи» Осимхена
  • Gettyimages.ru

Лондонский клуб планирует приобрести Осимхена, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что «Челси» сделал первое предложение в размере €65 млн.

В нынешнем сезоне 23-летний нигериец забил пять мячей и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за неаполитанцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее гол Хаверца принёс «Челси» победу над «Зальцбургом» в матче Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить