Борющийся с раком форвард «Боруссии» Аллер тренируется на базе «Аякса»

Футболист дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер тренируется на базе нидерландского «Аякса».

«Он спросил у нас, можно ли ему приехать и тренироваться, потому что здесь у него реабилитация. Конечно, прекрасно, что он побудет с нами некоторое время», — цитирует главного тренера «Аякса» Алфреда Схрёдера ESPN.

Аллер известен по выступлениям за французский «Осер», голландские «Утрехт» и «Аякс», немецкий «Айнтрахт» и английский «Вест Хэм». Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Аллера 6 июля. Соглашение с нападающим подписано до 2026 года.

Ранее Аллер прошёл первый сеанс химиотерапии.