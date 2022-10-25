Узнать больше

Борющийся с раком форвард «Боруссии» Аллер тренируется на базе «Аякса»

Короткая ссылка
Футболист дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер тренируется на базе нидерландского «Аякса».
Борющийся с раком форвард «Боруссии» Аллер тренируется на базе «Аякса»
  • Gettyimages.ru

«Он спросил у нас, можно ли ему приехать и тренироваться, потому что здесь у него реабилитация. Конечно, прекрасно, что он побудет с нами некоторое время», — цитирует главного тренера «Аякса» Алфреда Схрёдера ESPN.

Аллер известен по выступлениям за французский «Осер», голландские «Утрехт» и «Аякс», немецкий «Айнтрахт» и английский «Вест Хэм». Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе Аллера 6 июля. Соглашение с нападающим подписано до 2026 года.

Ранее Аллер прошёл первый сеанс химиотерапии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить