Футболист «Боруссии» Аллер прошёл первый сеанс химиотерапии

Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьян Аллер, у которого была диагностирована злокачественная опухоль яичка, рассказал о своём самочувствии после первого сеанса химиотерапии.

«В настоящий момент я чувствую себя по-настоящему хорошо. В том состоянии, в котором пребывал несколько месяцев назад. Это хороший знак… Много людей вселяют в меня уверенность, что я смогу пройти через это», — сказал Аллер ESPN.

По словам французского нападающего, тяжелее всех новость о его заболевании перенесла мать.

«Моя жена была шокирована, но она смогла справиться с этим. Но моя мама… С ней всё было иначе. Но матери есть матери… Я позвонил своим братьям и сёстрам, чтобы убедиться, что они будут поддерживать её, чтобы она не чувствовала себя одинокой», — признался Аллер.

Аллер известен по выступлениям за французский «Осер», голландские «Утрехт» и «Аякс», немецкий «Айнтрахт» и английский «Вест Хэм». Состав «Боруссии» он пополнил летом 2022 года, но пока не провёл ни одного матча.

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