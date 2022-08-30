Семак рассказал о восстановлении Клаудиньо
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«Клаудиньо приступил к тренировкам фрагментарно — посмотрим на реакцию его мышцы, на то, насколько правильно она отреагирует и насколько быстро он сможет влиться в общую группу», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).
В минувшем сезоне бразильский полузащитник «Зенита» принял участие в пяти матчах чемпионата России, забил один мяч и отдал три результативные передачи.
После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. Следом за ним идёт столичный «Спартак» (16). На третьем месте расположился ЦСКА (14).
Ранее Семак высказался о новом формате Кубка России.