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Семак рассказал о восстановлении Клаудиньо

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о процессе восстановления полузащитника Клаудиньо после травмы.
Семак рассказал о восстановлении Клаудиньо
  • Gettyimages.ru

«Клаудиньо приступил к тренировкам фрагментарно — посмотрим на реакцию его мышцы, на то, насколько правильно она отреагирует и насколько быстро он сможет влиться в общую группу», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).

В минувшем сезоне бразильский полузащитник «Зенита» принял участие в пяти матчах чемпионата России, забил один мяч и отдал три результативные передачи.

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. Следом за ним идёт столичный «Спартак» (16). На третьем месте расположился ЦСКА (14).

Ранее Семак высказался о новом формате Кубка России.

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