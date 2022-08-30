Семак высказался о новом формате Кубка России

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил новый формат Кубка России.

«Нормальный формат. Я за то, чтобы команды играли как можно больше. Конечно, есть определённые сложности с переездами: и этот тур мы играем через два дня на третий, и следующие два матча в Кубке России тоже. Не понимаю, почему нельзя перенести матч с «Оренбургом», для меня это загадка», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

Он также подчеркнул, что ничего страшного в этом не видит и нужно думать о ротации состава. По его словам, в Кубке страны будут принимать участие футболисты, которые получают меньше игрового времени в чемпионате России.

«Спартак» и «Зенит» попали в группу B вместе с самарскими «Крылья Советов» и воронежским «Факелом».

31 августа «Зенит» сыграет с «Факелом» в первом туре группового этапа Кубка России. Начало — в 19:00.

Ранее бразильский атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо восстановился после травмы.