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Клаудиньо вернулся в общую группу «Зенита»

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Бразильский атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо восстановился после травмы.
Клаудиньо вернулся в общую группу «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«С возвращением», — написала пресс-служба «Зенита» в Telegram-канале.

Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).

«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 4 сентября в 20:00 мск.

После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. Следом за ним идёт столичный «Спартак» (16). На третьем месте расположился ЦСКА (14).

Ранее «Зенит» вслед за «Спартаком» начал сотрудничество с Wildberries.

 

 

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