Клаудиньо вернулся в общую группу «Зенита»
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«С возвращением», — написала пресс-служба «Зенита» в Telegram-канале.
Клаудиньо получил травму в матче четвёртого тура с грозненским «Ахматом» (0:0).
«Зенит» сыграет со «Спартаком» в Российской премьер-лиге (РПЛ) 4 сентября в 20:00 мск.
После семи туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 17 очков. Следом за ним идёт столичный «Спартак» (16). На третьем месте расположился ЦСКА (14).
Ранее «Зенит» вслед за «Спартаком» начал сотрудничество с Wildberries.