«Зенит» вслед за «Спартаком» начал сотрудничество с Wildberries
- РИА Новости
«По условиям контракта, Wildberries будет поставлять спортивную экипировку всем командам системы «Зенита», «Газпром»-Академии и её филиалам начиная со второй половины сезона-2022/23», — передаёт пресс-служба клуба.
В сообщении также говорится, что логотип компании появится на футболках команды уже в первом матче Кубка России с «Факелом».
27 июля в маркетплейсе Wildberries сообщили, что с сезона-2022/23 будут поставлять «Спартаку» форму от Nike.
Ранее Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» обыграть «Зенит» в матче восьмого тура РПЛ.