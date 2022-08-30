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«Зенит» вслед за «Спартаком» начал сотрудничество с Wildberries

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Маркетплейс Wildberries стал техническим партнёром санкт-петербургского «Зенита».
«Зенит» вслед за «Спартаком» начал сотрудничество с Wildberries
  • РИА Новости

«По условиям контракта, Wildberries будет поставлять спортивную экипировку всем командам системы «Зенита», «Газпром»-Академии и её филиалам начиная со второй половины сезона-2022/23», — передаёт пресс-служба клуба.

В сообщении также говорится, что логотип компании появится на футболках команды уже в первом матче Кубка России с «Факелом».

27 июля в маркетплейсе Wildberries сообщили, что с сезона-2022/23 будут поставлять «Спартаку» форму от Nike.

Ранее Александр Мостовой оценил шансы «Спартака» обыграть «Зенит» в матче восьмого тура РПЛ.

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