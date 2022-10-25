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Мостовой отказался сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отказался сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити».
Мостовой отказался сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити»
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Давайте не будем сравнивать «Зенит» и «Манчестер Сити». Где «Зенит», а где «Сити»? В последнее время мы часто начинаем сравнивать, а выводов никаких нет», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

Петербургский клуб упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. Столичный «Спартак» расположился на второй строчке (29), ЦСКА (26) — на третьей, «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал разгромную победу команды в матче 14-го тура РПЛ с «Сочи».

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