Нигматуллин: я сам играл в Серии В, желаю Чалову не повторять мою ошибку
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«Я не слежу за Серией В, может, у «Венеции» какие-то космические планы, и они собираются выходить в Серию А», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.
Он также подчеркнул, что российской форвард после выступления за «Базель» захочет вернуться в команду такого же уровня, а не ниже. По его словам, венецианский клуб не сможет выйти в Серию А.
«Я сам играл в Серии В и понимаю, что это такое — игроку высокого уровня там делать нечего. Я в своё время сделал такую ошибку, Чалову желаю мою ошибку не повторять», — заключил Нигматуллин.
Главный скаут «Венеции» Александер Мента сообщил, что клуб рассматривает вариант с трансфером Чалова.
В сезоне-2022/23 на счету футболиста 11 забитых мячей и две результативные передачи в 16 матчах за армейский клуб.
Ранее бывший защитник московского ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на интерес «Венеции» к нападающему армейцев Фёдору Чалову.