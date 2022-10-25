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Нигматуллин: я сам играл в Серии В, желаю Чалову не повторять мою ошибку

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Бывший вратарь «Вероны» Руслан Нигматуллин высказал мнение, что форварду ЦСКА Фёдору Чалову не стоит переходить в «Венецию».
Нигматуллин: я сам играл в Серии В, желаю Чалову не повторять мою ошибку
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я не слежу за Серией В, может, у «Венеции» какие-то космические планы, и они собираются выходить в Серию А», — цитирует Нигматуллина Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что российской форвард после выступления за «Базель» захочет вернуться в команду такого же уровня, а не ниже. По его словам, венецианский клуб не сможет выйти в Серию А.

«Я сам играл в Серии В и понимаю, что это такое — игроку высокого уровня там делать нечего. Я в своё время сделал такую ошибку, Чалову желаю мою ошибку не повторять», — заключил Нигматуллин.

Главный скаут «Венеции» Александер Мента сообщил, что клуб рассматривает вариант с трансфером Чалова.

В сезоне-2022/23 на счету футболиста 11 забитых мячей и две результативные передачи в 16 матчах за армейский клуб.

Ранее бывший защитник московского ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на интерес «Венеции» к нападающему армейцев Фёдору Чалову.

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