Соломатин считает, что Чалову не стоит уезжать в «Венецию»

Бывший защитник московского ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на интерес «Венеции» к нападающему армейцев Фёдору Чалову.

«Если сравнивать с «Базелем», то команда борется всё время за еврокубки. Моё мнение, что в «Венецию» не стоит. Если Федя продолжить играть так, как сейчас, то будут предложения от более сильных клубов», — цитирует Соломатина «Чемпионат».

Главный скаут «Венеции» Александер Мента сообщил, что клуб рассматривает вариант с трансфером Чалова.

В сезоне-2022/23 на счету футболиста 11 забитых мячей и две результативные передачи в 16 матчах за армейский клуб.

Ранее Мостовой высказался об интересе «Венеции» к Чалову.