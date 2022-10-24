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Мостовой считает, что Чалов не потянет уровень Серии А

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на интерес «Венеции» к нападающему ЦСКА Фёдору Чалову.
Мостовой считает, что Чалов не потянет уровень Серии А
  • Gettyimages.ru

«Чалову не стоит переходить в «Венецию». Он пойдёт на понижение — Серия Б и команда в конце таблицы. Потянул бы он уровень Серии А? Нет. Он был в «Базеле»: сыграл три-четыре матча, а потом на лавку сел», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Главный скаут «Венеции» Александер Мента сообщил, что клуб рассматривает вариант с трансфером нападающего Фёдора Чалова.

В сезоне-2021/22 на счету футболиста 11 забитых мячей и две результативные передачи в 16 матчах за армейский клуб.

Ранее агент Мойзеса Барбозы сообщил, что защитник надеется провести в ЦСКА много лет.

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