Агент Мойзеса сообщил, что защитник надеется провести в ЦСКА много лет

Гильермо Миранда, агент защитника ЦСКА Мойзеса Барбозы, рассказал о впечатлениях игрока от армейского клуба.

«Мойзес счастлив играть в РПЛ. Он надеется провести много лет в Москве, в ЦСКА. Он в восторге от клуба», — цитирует Миранду Metaratings.ru.

Мойзес присоединился к красно-синим 4 августа на правах аренды. В минувшем сезоне защитник выступал за бразильский «Интернасьонал» и провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.

Ранее в «Венеции» сообщили, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов находится в шорт-листе клуба.