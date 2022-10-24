Агент Мойзеса сообщил, что защитник надеется провести в ЦСКА много лет
- globallookpress.com
«Мойзес счастлив играть в РПЛ. Он надеется провести много лет в Москве, в ЦСКА. Он в восторге от клуба», — цитирует Миранду Metaratings.ru.
Мойзес присоединился к красно-синим 4 августа на правах аренды. В минувшем сезоне защитник выступал за бразильский «Интернасьонал» и провёл за клуб 18 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.
Ранее в «Венеции» сообщили, что нападающий ЦСКА Фёдор Чалов находится в шорт-листе клуба.