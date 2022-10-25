Двалишвили заявил, что может провести бой против Яна
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«Следующий бой пока не определён. Да, с Яном тоже было бы интересно провести поединок. Но есть и другие варианты», — приводит слова Двалишвили ТАСС.
Напомним, что О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 побед и одно поражение.
Ян занимает второе место в рейтинге. Двалишвили расположился на третьей строчке.
Ранее Ян потерял первое место в рейтинге легчайшего веса UFC, О'Мэлли поднялся на десять позиций.