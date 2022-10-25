Двалишвили заявил, что может провести бой против Яна

Грузинский боец Мераб Двалишвили сообщил, что может провести поединок против россиянина Петра Яна в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).

«Следующий бой пока не определён. Да, с Яном тоже было бы интересно провести поединок. Но есть и другие варианты», — приводит слова Двалишвили ТАСС.

Напомним, что О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей на турнире UFC 280. На счету россиянина 16 побед и четыре поражения. У американца 16 побед и одно поражение.

Ян занимает второе место в рейтинге. Двалишвили расположился на третьей строчке.

Ранее Ян потерял первое место в рейтинге легчайшего веса UFC, О'Мэлли поднялся на десять позиций.