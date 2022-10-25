Баженов: Мелёшин и Зорин неплохо показывают себя в «Спартаке»
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«По ребятам ничего не могу сказать. Пока они неплохо себя показывают в команде, им предоставляют шанс, который они стараются использовать. Аренда других игроков возможна», — цитирует Баженова Metaratings.ru.
Мелёшин дебютировал за «Спартак» 30 августа в матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» и сразу принёс команде победу — 1:0. Нападающий является сыном четырёхкратного чемпиона России в составе «Спартака» Алексея Мелёшина.
Зорин дебютировал за красно-белых в кубковом матче с «Факелом».
Ранее Мелёшин подтвердил информацию о продлении контракта со «Спартаком».