Баженов: Мелёшин и Зорин неплохо показывают себя в «Спартаке»

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов высказался о игре Даниила Зорина и Павла Мелёшина в стане красно-белых.

«По ребятам ничего не могу сказать. Пока они неплохо себя показывают в команде, им предоставляют шанс, который они стараются использовать. Аренда других игроков возможна», — цитирует Баженова Metaratings.ru.

Мелёшин дебютировал за «Спартак» 30 августа в матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» и сразу принёс команде победу — 1:0. Нападающий является сыном четырёхкратного чемпиона России в составе «Спартака» Алексея Мелёшина.

Зорин дебютировал за красно-белых в кубковом матче с «Факелом».

Ранее Мелёшин подтвердил информацию о продлении контракта со «Спартаком».