Главный тренер «Шерифа» подал в отставку за два дня до матча с МЮ

«Шериф» объявил об отставке главного тренера команды Степана Томаса.

Как сообщается на официальном сайте клуба из Тирасполя, 46-летний хорват взял на себя ответственность за поражение от «Петрокуба» (0:1) в матче 12-го тура чемпионата Молдавии.

«Кажется, футболисты думали об игре в Манчестере. Не было концентрации. Это моя ошибка», — заявил тренер.

Томас стал главным тренером «Шерифа» в июне и вывел команду в групповой этап Лиги Европы.

27 октября команда сыграет на стадионе «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед» в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернулся к тренировкам с командой после отстранения.