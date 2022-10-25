СЭ: часть игроков «Сочи» недовольна тренером команды Гараниным
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что «Сочи» потерпел три поражения подряд. Всего в последних 10 матчах во всех турнирах команда семь раз проиграла, два раза победила и один раз сыграла вничью.
51-летний Гаранин возглавил «Сочи» в июне этого года после ухода тренера Владимира Федотова в ЦСКА.
После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сочинцы набрали 20 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России команда располагается на последней, четвёртой, строчке в таблице группы D, не набрав ни одного очка в четырёх турах.
Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил, будет ли уволен Гаранин после поражения от «Зенита» (0:7).