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СЭ: часть игроков «Сочи» недовольна тренером команды Гараниным

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Часть игроков «Сочи» недовольна работой старшего тренера команды Вадима Гаранина.
СЭ: часть игроков «Сочи» недовольна тренером команды Гараниным
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Сочи» потерпел три поражения подряд. Всего в последних 10 матчах во всех турнирах команда семь раз проиграла, два раза победила и один раз сыграла вничью.

51-летний Гаранин возглавил «Сочи» в июне этого года после ухода тренера Владимира Федотова в ЦСКА.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) сочинцы набрали 20 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. В Кубке России команда располагается на последней, четвёртой, строчке в таблице группы D, не набрав ни одного очка в четырёх турах.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил, будет ли уволен Гаранин после поражения от «Зенита» (0:7).

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