Гендиректор «Севастополя» рассказал, когда ФНЛ включит крымские клубы в свой состав

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалов сообщил, когда Футбольная национальная лига (ФНЛ) включит крымские клубы в свой состав.

«Наиль Измайлов (президент лиги. — RT) приезжал в Крым. Я встречался и общался с ним. Он уже понимает, в какой ситуации мы находимся, познакомился с людьми, присутствовал на их матчах. Последний раз мы с ним виделись 12 октября в Ялте на игре «Рубина Ялты» и «Севастополя». Измайлов заверил, что работа над принятием клубов ведётся. Осталось решить технические вопросы. Самое важное сейчас — получить документы, необходимые для лицензирования», — заявил Чалов RT.

Ранее президент ФНЛ раскрыл подробности интеграции крымских клубов в российские соревнования.