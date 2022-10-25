Узнать больше

Гендиректор «Севастополя» рассказал, когда ФНЛ включит крымские клубы в свой состав

Короткая ссылка
Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалов сообщил, когда Футбольная национальная лига (ФНЛ) включит крымские клубы в свой состав.
Гендиректор «Севастополя» рассказал, когда ФНЛ включит крымские клубы в свой состав
  • Gettyimages.ru
  • © Photo and Co

«Наиль Измайлов (президент лиги. — RT) приезжал в Крым. Я встречался и общался с ним. Он уже понимает, в какой ситуации мы находимся, познакомился с людьми, присутствовал на их матчах. Последний раз мы с ним виделись 12 октября в Ялте на игре «Рубина Ялты» и «Севастополя». Измайлов заверил, что работа над принятием клубов ведётся. Осталось решить технические вопросы. Самое важное сейчас — получить документы, необходимые для лицензирования», — заявил Чалов RT.

Ранее президент ФНЛ раскрыл подробности интеграции крымских клубов в российские соревнования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить