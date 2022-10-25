Президент ФНЛ раскрыл подробности интеграции крымских клубов в российские соревнования
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«Экспертно-аналитическая группа ФНЛ работает над тем, чтобы клубы Крыма и Севастополя в следующем сезоне приняли участие в соревнованиях вместе с российскими командами», — цитирует Измайлова Metaratings.
Ранее сообщалось, что футбольные клубы Крыма и Севастополя станут участниками турниров ФНЛ с 2023 года.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.
Ранее Роман Терюшков заявил, что клубы Крыма нужно включить в ФНЛ с трёхлетним мораторием на вылет.