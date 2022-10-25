Президент ФНЛ раскрыл подробности интеграции крымских клубов в российские соревнования

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов поделился деталями интеграции крымских клубов в российские соревнования.

«Экспертно-аналитическая группа ФНЛ работает над тем, чтобы клубы Крыма и Севастополя в следующем сезоне приняли участие в соревнованиях вместе с российскими командами», — цитирует Измайлова Metaratings.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы Крыма и Севастополя станут участниками турниров ФНЛ с 2023 года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Роман Терюшков заявил, что клубы Крыма нужно включить в ФНЛ с трёхлетним мораторием на вылет.