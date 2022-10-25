Терюшков считает, что клубы Крыма нужно включить в ФНЛ с трёхлетним мораторием на вылет

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на новость о том, что клубы Севастополя и Крыма с 2023 года будут принимать участие в Первой лиге России по футболу (ФНЛ).

«Данное решение нужно было принимать ещё в 2014 году, когда Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации. На мой взгляд, РФС нужно включить эти клубы в Первую лигу с трёхлетним мораторием на вылет», — цитирует Терюшкова «РБ Спорт».

Он также отметил, что главной задачей является развитие внутренних чемпионатов и преображение их в абсолютно конкурентные. По его словам, в связи с исключением страны из еврокубков, остаётся только создавать нормальный турнир внутри России.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) позволил крымским клубам выступать в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учреждён в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее заместитель министра спорта Республики Крым Шериф Османов рассказал о процессе интеграции местных клубов в российские турниры.