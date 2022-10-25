ЦСКА обратится в ФИФА из-за долгов «Вест Хэма» за трансфер Влашича
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«Вест Хэм» по-прежнему не выполняет свои обязательства и остается должен ЦСКА серьёзную сумму за трансфер Влашича. Клуб предложил значительное количество вариантов решения проблемы и старался учитывать интересы всех сторон, но наши британские коллеги заняли излишне формальную позицию», — приводит слова Брейдо ТАСС.
Он отметил, что ЦСКА исчерпали все возможности для досудебного урегулирования и будет вынужден направить заявление в ФИФА, инициировав рассмотрение дела о неисполнении лондонским клубом своих обязательств.
Напомним, что 25-летний хорват перешёл в «Вест Хэм» летом 2021 года. В августе 2022-го генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил, что «молотобойцы» остаются должны около €9 млн за трансфер полузащитника.
Ранее Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе защитников Игоря Дивеева и Бахтиёра Зайнутдинова из ЦСКА.