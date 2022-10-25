Бабаев оценил выступления ЦСКА в нынешнем сезоне

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил выступления команды в нынешнем сезоне.

«В последних играх ЦСКА не набрал то количество очков, на которое рассчитывал. Хотя эти встречи команда начинала очень хорошо, ещё в первых таймах могла решать исход игры, но подводила реализация. Вчера в прессе фигурировала статистика о количестве созданных голевых моментов, и ЦСКА по этому показателю лидирует с большим отрывом», — приводит слова Бабаева «Чемпионат».

Гендиректор армейцев отметил, что тренерский штаб проводит отличную работу.

«Мы понимаем, что болельщики хотят видеть ЦСКА только на первом месте. Но в клубе осознают, что строительство команды — это процесс. В команде сложилась хорошая атмосфера, мы все поддерживаем наш тренерский штаб. У тренеров есть столько времени, сколько нужно для поступательного и органичного развития команды. И мы продолжим создавать все условия для этого роста», — сказал он.

После 14 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-синие набрали 26 очков и занимают третье место в турнирной таблице.

Ранее Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе защитников Игоря Дивеева и Бахтиёра Зайнутдинова из ЦСКА.