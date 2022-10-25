Милан Гаич объяснил, почему вышел на поле в футболке Адольфо Гайча

Защитник ЦСКА Милан Гаич объяснил, почему вышел на поле в футболке нападающего Адольфо Гайча в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (2:2).

«Это произошло из-за недопонимания в раздевалке. Я взял футболку, которая лежала в моём шкафчике, потом главный арбитр увидел, что это не мой номер. Я понял, о чём спрашивает судья: под каким номером я играю — 21-м или 22-м», — сказал Гаич в интервью пресс-службе московского клуба.

Напомним, что защитник вышел на второй тайм встречи с «Оренбургом» в футболке Гайча. Главный арбитр Владислав Безбородов приостановил игру, заметив, что он играет в футболке нападающего. В результате 26-летний серб покинул поле, поменял футболку и вернулся в игру.

В нынешнем сезоне Гаич забил один мяч и отдал три результативные передачи в 18 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 14 туров РПЛ ЦСКА набрал 26 очков и занимает третье место в турнирной таблице.

Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном уходе защитников Игоря Дивеева и Бахтиёра Зайнутдинова из московского клуба.