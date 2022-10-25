Агент Карраскаля: летом Хорхе делали предложения клубы Серии А
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«Летом некоторые клубы Серии А действительно делали нам предложения. Также многие клубы из Бразилии пытаются подписать Хорхе, используя правила ФИФА. Но Карраскаль уважает ЦСКА, потому что клуб ему доверяет», — цитирует Родригеса Sport24.
24-летний колумбийский хавбек перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль в сезоне-2022/23 сыграл 14 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.
Ранее Карраскаль заявил об отсутствии конфликта с Федотовым.