Агент Карраскаля: летом Хорхе делали предложения клубы Серии А

Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, что у колумбийского хавбека были предложения от итальянских клубов в летнее трансферное окно.

«Летом некоторые клубы Серии А действительно делали нам предложения. Также многие клубы из Бразилии пытаются подписать Хорхе, используя правила ФИФА. Но Карраскаль уважает ЦСКА, потому что клуб ему доверяет», — цитирует Родригеса Sport24.

24-летний колумбийский хавбек перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль в сезоне-2022/23 сыграл 14 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Карраскаль заявил об отсутствии конфликта с Федотовым.