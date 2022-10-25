Узнать больше

Агент Карраскаля: летом Хорхе делали предложения клубы Серии А

Короткая ссылка
Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал, что у колумбийского хавбека были предложения от итальянских клубов в летнее трансферное окно.
Агент Карраскаля: летом Хорхе делали предложения клубы Серии А
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Летом некоторые клубы Серии А действительно делали нам предложения. Также многие клубы из Бразилии пытаются подписать Хорхе, используя правила ФИФА. Но Карраскаль уважает ЦСКА, потому что клуб ему доверяет», — цитирует Родригеса Sport24.

24-летний колумбийский хавбек перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль в сезоне-2022/23 сыграл 14 матчей за армейцев во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Карраскаль заявил об отсутствии конфликта с Федотовым.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить