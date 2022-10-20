Карраскаль заявил об отсутствии конфликта с Федотовым

Полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль сообщил об отсутствии конфликта с главным тренером Владимиром Федотовым.

«Нет, всё хорошо, — приводит слова Карраскаля «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева. В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич.

Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть очков) — на третьем.

24-летний колумбийский хавбек перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль в сезоне-2022/23 сыграл 12 матчей за армейцев, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

Ранее агент Карраскаля высказался об отсутствии игрока в заявке ЦСКА на матч с «Торпедо».