Агент Карраскаля высказался об отсутствии игрока в заявке ЦСКА на матч с «Торпедо»
«Ничего важного, не могу об этом сказать, это внутренние дела», — цитирует Родригеса «Спорт-Экспресс».
Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева. В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич.
Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть очков) — на третьем.
24-летний колумбийский хавбек перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль в сезоне-2022/23 сыграл 12 матчей за армейцев, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему Карраскаль не попал в заявку на матч четвёртого тура Кубка России с «Торпедо».