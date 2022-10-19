Федотов: Карраскаль не попал в заявку на матч с «Торпедо» по медицинским причинам

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов объяснил, почему полузащитник Хорхе Карраскаль не попал в заявку на матч четвёртого тура Кубка России с «Торпедо».

«Хорхе не был в заявке по медицинским показателям. Мы помним стык в игре со «Спартаком», когда возник сыр-бор, ему зарядили. Дали ему восстановиться. По этой причине не было и Роши. Рвался, но не смог восстановиться», — цитирует Федотова «Спорт-Экспресс».

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Андрея Талалаева. В составе автозаводцев мяч забил Марио Чурич.

Таким образом, ЦСКА (девять очков) расположился на первом месте в группе D. «Торпедо» (шесть) — на третьем.

24-летний колумбийский хавбек перешёл в ЦСКА в феврале 2022 года из аргентинского «Ривер Плейт». Карраскаль в сезоне-2022/23 сыграл 12 матчей за армейцев, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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