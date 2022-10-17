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В ЦСКА рассказали об отсутствии конфликта между Федотовым и Карраскалем

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Помощник главного тренера ЦСКА Владимира Федотова Олег Фоменко отреагировал на возможный конфликт между наставником и футболистом команды Хорхе Карраскалем.
В ЦСКА рассказали об отсутствии конфликта между Федотовым и Карраскалем
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я испанский не знаю. Может, на себя ругался. Может же такое быть? Может, он недоволен своей игрой, идет и матерится или ругает сам себя», — цитирует Фоменко «Спорт-Экспресс».

Дерби со «Спартаком» завершилось вничью — 2:2. Игрок был заменён во втором тайме. Карраскаль был недоволен решением Федотова и ругался у бровки.

Ранее Сергей Юран резко высказался о Гильермо Абаскале после стычки с Владимиром Федотовым в дерби.

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