В ЦСКА рассказали об отсутствии конфликта между Федотовым и Карраскалем
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«Я испанский не знаю. Может, на себя ругался. Может же такое быть? Может, он недоволен своей игрой, идет и матерится или ругает сам себя», — цитирует Фоменко «Спорт-Экспресс».
Дерби со «Спартаком» завершилось вничью — 2:2. Игрок был заменён во втором тайме. Карраскаль был недоволен решением Федотова и ругался у бровки.
Ранее Сергей Юран резко высказался о Гильермо Абаскале после стычки с Владимиром Федотовым в дерби.