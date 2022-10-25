Победитель боя Чимаев — Ковингтон проведёт поединок за титул чемпиона UFC
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«Это будет претендентский бой. Победитель проведёт поединок за чемпионский титул», — приводит слова собеседник ТАСС.
Поединок между бойцами планируется провести в марте 2023 года.
Чимаев пока не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 12 побед в ММА и шесть в UFC. В активе Ковингтона 17 побед и три поражения.
Ранее сообщалось, что боец UFC Мухаммад не верит в бой Чимаева и Ковингтона.