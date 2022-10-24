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Боец UFC Мухаммад не верит в бой Чимаева и Ковингтона

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Американский боец UFC Белал Мухаммад не верит в слухи о поединке между Хамзатом Чимаевым и Колби Ковингтоном в Великобритании в 2023 году.
Боец UFC Мухаммад не верит в бой Чимаева и Ковингтона
  • Gettyimages.ru

«Я не думаю, что Колби будет драться с Хамзатом. Ковингтон прячется и занимается своими делами. Он определённо откажется от боя с Чимаевым», — приводит слова Мухаммада Low Kick MMA.

Чимаев пока не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 12 побед в ММА и шесть в UFC. В активе Ковингтона 17 побед и три поражения.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье назвал американца Колби Ковингтона идеальным соперником для шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

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