Кормье считает, что Ковингтон идеальный соперник для Чимаева
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«Хамзат сейчас нацелился на Колби, который долгое время является вторым в рейтинге лучших бойцов полусреднего веса. Это, безусловно, лучший вариант для Хамзата Чимаева на данный момент, если Леон Эдвардс захочет драться с Камару Усманом, завершая их трилогию», — приводит слова Кормье BJ Penn.
Он также выразил мнение, что американский боец сможет навязать борьбу Чимаеву. По его словам, у шведского спортсмена есть определённое преимущество в поединке с Ковингтоном.
Чимаев пока не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. На его счету 12 побед в ММА и шесть в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). В активе Ковингтона 17 побед и три поражения.
Ранее Чимаев вызвал на бой Ковингтона.