Валуев: ФИФА и УЕФА, несомненно, будут вставлять нам палки в колёса

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев отреагировал на требование главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко об исключении Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.

«Санкции, безусловно, будут. Они уже и так показывают готовность к тому, чтобы навсегда исключить клубы России из европейских кубков. ФИФА и УЕФА, несомненно, будут вставлять нам палки в колёса. Однако по-другому быть не могло», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

Напомним, что 24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.

Ранее в РФС высказались о возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.