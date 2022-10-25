Валуев: ФИФА и УЕФА, несомненно, будут вставлять нам палки в колёса
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«Санкции, безусловно, будут. Они уже и так показывают готовность к тому, чтобы навсегда исключить клубы России из европейских кубков. ФИФА и УЕФА, несомненно, будут вставлять нам палки в колёса. Однако по-другому быть не могло», — цитирует Валуева «РБ Спорт».
Напомним, что 24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.
Ранее в РФС высказались о возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.