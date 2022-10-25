Узнать больше

Валуев: ФИФА и УЕФА, несомненно, будут вставлять нам палки в колёса

Короткая ссылка
Бывший чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы РФ Николай Валуев отреагировал на требование главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Павелко об исключении Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) из-за возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.
Валуев: ФИФА и УЕФА, несомненно, будут вставлять нам палки в колёса
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Санкции, безусловно, будут. Они уже и так показывают готовность к тому, чтобы навсегда исключить клубы России из европейских кубков. ФИФА и УЕФА, несомненно, будут вставлять нам палки в колёса. Однако по-другому быть не могло», — цитирует Валуева «РБ Спорт».

Напомним, что 24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.

Ранее в РФС высказались о возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить