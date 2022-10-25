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«Урал» и Урунов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон

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Екатеринбургский «Урал» и полузащитник Остон Урунов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
«Урал» и Урунов расторгли контракт по обоюдному согласию сторон
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Желаем игроку удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении екатеринбургского клуба.

21-летний полузащитник выступал за «Урал» с 2 сентября 2022 года.

В нынешнем сезоне Урунов принял участие в трёх матчах за екатеринбуржцев и не отметился результативными действиями.

После 14 туров Российской премьер-лиги «Урал» набрал 16 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что гол Газинского принёс «Уралу» победу над «Крыльями Советов» в 14-м туре РПЛ.

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