Гол Газинского принёс «Уралу» победу над «Крыльями» в 14-м туре РПЛ

Екатеринбургский «Урал» обыграл самарские «Крылья Советов» в 14-м туре чемпионата России по футболу.

Встреча в Екатеринбурге на стадионе «Центральный» завершилась со счётом 2:1.

Голами в составе победителей отметились Алексей Каштанов (с пенальти) и Юрий Газинский на 26-й и 64-й минутах.

Единственный мяч за «Крыльев» забил Максим Глушенков (82-я). На 24-й минуте с поля был удалён Гленн Бейл.

Таким образом, «Урал» поднялся на десятую позицию, набрав 16 очков. «Крылья» опустились на 11-е место (14).

Ранее сообщалось, что футбольные клубы Крыма и Севастополя станут участниками турниров ФНЛ.