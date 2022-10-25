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Родригао установил рекорд РПЛ, отдав 100% точных передач в матче с «Сочи»

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Защитник «Зенита» Родригао отдал 76 точных передач из 76 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги с «Сочи» (7:0)
Родригао установил рекорд РПЛ, отдав 100% точных передач в матче с «Сочи»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Как сообщает Opta Sports, 27-летний бразилец с точностью передач 100% установил рекорд РПЛ как минимум с 2009 года, когда Opta начала вести такую статистику.

Ранее рекорд принадлежал бывшему защитнику петербургского клуба Луишу Нету, который в 2015 году отдал 65 точных передач из 65 во встрече с «Крыльями Советов».

В нынешнем сезоне Родригао забил один мяч в 17 матчах за петербуржцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После 14 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Зенит» со счётом 7:0 разгромил «Сочи» в 14-м туре РПЛ.

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