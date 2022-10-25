Родригао установил рекорд РПЛ, отдав 100% точных передач в матче с «Сочи»
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Как сообщает Opta Sports, 27-летний бразилец с точностью передач 100% установил рекорд РПЛ как минимум с 2009 года, когда Opta начала вести такую статистику.
Ранее рекорд принадлежал бывшему защитнику петербургского клуба Луишу Нету, который в 2015 году отдал 65 точных передач из 65 во встрече с «Крыльями Советов».
В нынешнем сезоне Родригао забил один мяч в 17 матчах за петербуржцев. Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
После 14 туров РПЛ «Зенит» набрал 36 очков и занимает первое место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что «Зенит» со счётом 7:0 разгромил «Сочи» в 14-м туре РПЛ.