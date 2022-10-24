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«Зенит» со счётом 7:0 разгромил «Сочи» в 14-м туре РПЛ

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«Зенит» с крупным счётом обыграл «Сочи» в рамках 14-го тура чемпионата России по футболу.
«Зенит» со счётом 7:0 разгромил «Сочи» в 14-м туре РПЛ
  • РИА Новости

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.

Голами за «Зенит» отметились Иван Сергеев (2′, 25′), Малком (11′, 74′), Вендел (32′), Вилмар Барриос (53′) и Густаво Мантуан (76′).

На 20-й минуте игры с поля был удалён защитник «Сочи» Артём Мещанинов.

Таким образом, «Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20 очков).

Ранее гол Юрия Газинского принёс «Уралу» победу над «Крыльями» в 14-м туре РПЛ.

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