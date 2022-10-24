«Зенит» со счётом 7:0 разгромил «Сочи» в 14-м туре РПЛ
- РИА Новости
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев.
Голами за «Зенит» отметились Иван Сергеев (2′, 25′), Малком (11′, 74′), Вендел (32′), Вилмар Барриос (53′) и Густаво Мантуан (76′).
На 20-й минуте игры с поля был удалён защитник «Сочи» Артём Мещанинов.
Таким образом, «Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20 очков).
Ранее гол Юрия Газинского принёс «Уралу» победу над «Крыльями» в 14-м туре РПЛ.