Тарханов: надо постараться, чтобы Россию не исключили из ФИФА и УЕФА

Тренер Александр Тарханов прокомментировал реакцию Украинской ассоциации футбола (УАФ) на возможную интеграцию новых территорий в чемпионаты России по футболу.

«Плохая реакция. Надо постараться, чтобы нас не исключили, потому что, если исключат, это уже надолго. Всё возможно — ФИФА то туда, то туда шарахается», — цитирует Тарханова Sport24.

УАФ требует исключить РФС из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России.

24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в регулярные чемпионаты по футболу.

Ранее в РФС высказались о возможной интеграции клубов присоединённых территорий.