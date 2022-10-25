Тарханов: надо постараться, чтобы Россию не исключили из ФИФА и УЕФА
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«Плохая реакция. Надо постараться, чтобы нас не исключили, потому что, если исключат, это уже надолго. Всё возможно — ФИФА то туда, то туда шарахается», — цитирует Тарханова Sport24.
УАФ требует исключить РФС из УЕФА и ФИФА из-за возможной интеграции новых территорий в чемпионаты России.
24 октября вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что правительство договорилось с РФС об интеграции новых российских территорий в регулярные чемпионаты по футболу.
Ранее в РФС высказались о возможной интеграции клубов присоединённых территорий.