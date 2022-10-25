Булыкин: главное, чтобы Сычевой не повторил путь Агаларова

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о нападающем «Оренбурга» Владимире Сычевом.

«Посмотрим, как сложится его карьера дальше. Переход в топ-клуб? Честно, рано ещё говорить об этом. К тому же здесь нужно угадать с клубом. У нас же перед глазами есть свежий пример с Агаларовым», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Сычевой лидирует в бомбардирской гонке РПЛ, забив в 14 матчах 11 мячей. «Оренбург» находится на девятой позиции в турнирной таблице (19 очков).

В минувшем сезоне лучшим бомбардиром чемпионата стал Гамид Агаров (19 мячей), выступавший за «Уфу».

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клубы интересуются нападающим команды Владимиром Сычевым.