Узнать больше

Булыкин: главное, чтобы Сычевой не повторил путь Агаларова

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о нападающем «Оренбурга» Владимире Сычевом.
Булыкин: главное, чтобы Сычевой не повторил путь Агаларова
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Посмотрим, как сложится его карьера дальше. Переход в топ-клуб? Честно, рано ещё говорить об этом. К тому же здесь нужно угадать с клубом. У нас же перед глазами есть свежий пример с Агаларовым», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

Сычевой лидирует в бомбардирской гонке РПЛ, забив в 14 матчах 11 мячей. «Оренбург» находится на девятой позиции в турнирной таблице (19 очков).

В минувшем сезоне лучшим бомбардиром чемпионата стал Гамид Агаров (19 мячей), выступавший за «Уфу».

Ранее президент «Оренбурга» Василий Еремякин сообщил, что клубы интересуются нападающим команды Владимиром Сычевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить