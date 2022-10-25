Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста рассказал, что пережил депрессию в 2009 году из-за смерти друга.

«Я решил рассказать о своём ментальном здоровье, когда боролся с проблемами. Понимаю, что я публичный человек, но должен говорить так, как есть. Никогда не боялся того, что кто-то назовёт меня сумасшедшим или слабым. Во время борьбы с депрессией самой приятной частью дня для меня был приём таблетки и сон. Я потерял радость от жизни, от всего. Я обнимал свою супругу, но это было похоже на объятие с подушкой. Я ничего не чувствовал», — приводит слова Иньесты Barca Universal.

Полузащитник заявил, что продолжает ходить на терапию.

«Мне нравится слушать, как профессионалы говорят о психическом здоровье и депрессии. Жизнь учит нас, что проблемы с ментальным здоровьем могут затронуть каждого. Дело не в материальных вещах. Ты можешь купить все машины в мире и всё, что захочешь, но тебе по-прежнему будет трудно при столкновении с жизненными проблемами. Нужно тренировать свой мозг», — сказал он.

В настоящий момент 38-летний испанец выступает за «Виссел Кобе». В нынешнем сезоне он забил три мяча и отдал три результативные передачи в 25 матчах. Его контракт с японским клубом рассчитан до 31 января 2024 года.

Ранее нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что боится пропустить чемпионат мира 2022 года в Катаре из-за травмы.