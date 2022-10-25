Чернов: молодёжь «Спартака» не поймает звёздную болезнь

Защитник «Спартака» Никита Чернов считает, что молодым игрокам команды не грозит звёздная болезнь.

«Хорошие игроки, главное, чтобы голову не сносило. Но у нас в коллективе такое исключено, звёздную болезнь они не поймают», — цитирует Чернова «Матч ТВ».

Игра в рамках 14-го тура чемпионата России с «Химками» завершилась со счётом 5:0 в пользу красно-белых. Главный тренер Гильермо Абаскаль смотрел матч с тренировочной базы клуба из-за дисквалификации.

«Спартак» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 29 очков.

Ранее в «Спартаке» показали, как дисквалифицированный Абаскаль смотрел матч с «Химками».