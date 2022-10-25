В «Зените» заявили, что не будут применять штраф к Мостовому, как МЮ к Роналду

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном наказании полузащитника команды Андрея Мостового.

«Конфликт исчерпан. Не случайно Андрей вышел на замену в матче с «Сочи» и полезно сыграл. Штраф, как к Криштиану, мы не будем применять», — цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что в матче четвёртого тура Кубка России с «Крыльями Советов» Мостовой вышел на поле на 61-й минуте матча. На 83-й минуте его заменил бразилец Густаво Мантуан. После этого хавбек сразу демонстративно ушёл в подтрибунное помещение. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.

Ранее Александр Мостовой отреагировал на разгромное поражение «Сочи» от «Зенита» в рамках 14-го тура чемпионата России.