В «Зените» заявили, что не будут применять штраф к Мостовому, как МЮ к Роналду
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«Конфликт исчерпан. Не случайно Андрей вышел на замену в матче с «Сочи» и полезно сыграл. Штраф, как к Криштиану, мы не будем применять», — цитирует Медведева ТАСС.
Напомним, что в матче четвёртого тура Кубка России с «Крыльями Советов» Мостовой вышел на поле на 61-й минуте матча. На 83-й минуте его заменил бразилец Густаво Мантуан. После этого хавбек сразу демонстративно ушёл в подтрибунное помещение. Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:1.
Ранее Александр Мостовой отреагировал на разгромное поражение «Сочи» от «Зенита» в рамках 14-го тура чемпионата России.