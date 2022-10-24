Мостовой о разгроме «Сочи» «Зенитом»: злую шутку сыграло удаление

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на разгромное поражение «Сочи» от «Зенита» в рамках 14-го тура чемпионата России.

«В сегодняшнем матче злую шутку сыграло удаление. Ещё раз убедились, что если с «Зенитом» не играть в свой лучший футбол, то будет такой разгром. Тут даже говорить не о чем, «Сочи» просто разорвали», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Сочи» потерпел крупнейшее поражение в своей истории.

«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20).

Ранее сообщалось, что Малком догнал Квинси Промеса и Владимира Сычевого в списке лучших бомбардиров РПЛ.