Мостовой о разгроме «Сочи» «Зенитом»: злую шутку сыграло удаление
- РИА Новости
«В сегодняшнем матче злую шутку сыграло удаление. Ещё раз убедились, что если с «Зенитом» не играть в свой лучший футбол, то будет такой разгром. Тут даже говорить не о чем, «Сочи» просто разорвали», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».
Встреча в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 7:0 в пользу хозяев. Таким образом, «Сочи» потерпел крупнейшее поражение в своей истории.
«Зенит» упрочил лидерство в РПЛ, набрав 36 очков. «Сочи» — на восьмой позиции (20).
Ранее сообщалось, что Малком догнал Квинси Промеса и Владимира Сычевого в списке лучших бомбардиров РПЛ.