Агуэро думал, что соцсети «Барсы» взломали, когда объявили об уходе Месси

Бывший футболист Серхио Агуэро рассказал об эмоциях от ухода Лионеля Месси из «Барселоны» летом 2021 года.

«Когда всё это случилось, я подумал, что кто-то, должно быть, взломал соцсети «Барселоны». Я подумал, это шутка», — заявил Агуэро в интервью El Chiringuito TV.

Напомним, что летом 2021 года Месси покинул «Барселону» из-за структурных и финансовых ограничений испанской Примеры.

В настоящий момент игрок выступает за ПСЖ. Контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что ПСЖ работает над продлением контракта Месси до 2024 года.