Агуэро думал, что соцсети «Барсы» взломали, когда объявили об уходе Месси
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«Когда всё это случилось, я подумал, что кто-то, должно быть, взломал соцсети «Барселоны». Я подумал, это шутка», — заявил Агуэро в интервью El Chiringuito TV.
Напомним, что летом 2021 года Месси покинул «Барселону» из-за структурных и финансовых ограничений испанской Примеры.
В настоящий момент игрок выступает за ПСЖ. Контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
Ранее сообщалось, что ПСЖ работает над продлением контракта Месси до 2024 года.