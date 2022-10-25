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Агуэро думал, что соцсети «Барсы» взломали, когда объявили об уходе Месси

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Бывший футболист Серхио Агуэро рассказал об эмоциях от ухода Лионеля Месси из «Барселоны» летом 2021 года.
Агуэро думал, что соцсети «Барсы» взломали, когда объявили об уходе Месси
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Когда всё это случилось, я подумал, что кто-то, должно быть, взломал соцсети «Барселоны». Я подумал, это шутка», — заявил Агуэро в интервью El Chiringuito TV. 

Напомним, что летом 2021 года Месси покинул «Барселону» из-за структурных и финансовых ограничений испанской Примеры.

В настоящий момент игрок выступает за ПСЖ. Контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее сообщалось, что ПСЖ работает над продлением контракта Месси до 2024 года.

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