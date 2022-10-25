Классен: я счастлив в «Спартаке», хочу остаться в команде

Защитник «Спартака» Леон Классен заявил о желании остаться в московском клубе.

«Я счастлив в «Спартаке». То, что у меня не так много игрового времени, — это нормально, у нас конкуренция, каждый спортсмен хочет играть, это футбол. Я хочу остаться в команде», — цитирует Классена Metaratings.

Напомним, что игрок присоединился к «Спартаку» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне он провёл за команду семь матчей.

После 14 туров РПЛ красно-белые занимают второе место в турнирной таблице, набрав 29 очков.

Ранее в «Спартаке» показали, как дисквалифицированный Гильермо Абаскаль смотрел матч с «Химками».